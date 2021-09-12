Avcılar'da depo yangını - Haberler
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Avcılar'da depo yangını

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Avcılar'da depo yangını

Saat 05: 35 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Resneli, Bahçeşehir, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Sultangazi, Seyrantepe ve Kıraç itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 05: 35 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Resneli, Bahçeşehir, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Sultangazi, Seyrantepe ve Kıraç itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangına 15 araç ve 45 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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Haber: Avcılar'da depo yangını - Haberler
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