Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu - Haberler
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Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu Avcılar'da, denize düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar Balıkçılar Barınağında yaşandı.

- Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

İSTANBUL - Avcılar'da, denize düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar Balıkçılar Barınağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı İSTAÇ kıyı temizlik görevlileri denizden kedi sesinin geldiğini fark etti. Bir süre etrafı kontrol eden görevliler bir kedinin suyun içinde boğulmak üzere olduğunu fark etti.

Görevliler hemen itfaiyeye haber verdi. Suyun içindeki betonun altında sıkışan kedi için seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla suya dalarak, bir süre sonra kediyi kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan kedi kurtarıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu - Haberler
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