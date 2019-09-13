Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

13.09.2019 19:09

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar'da dengesini kaybederek denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamzah khoumnsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. Ekiplerin, genci kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin genci kurtarma çalışmaları





Kaynak: DHA