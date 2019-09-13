13.09.2019 19:02

Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

Kayalıklara sıkışan genci kurtarmak çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Avcılar Denizköşkler Sahili'nde denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları sürüyor.

Avcılar Denizköşkler Sahilinde dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamza Khoumsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA