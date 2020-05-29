AVCILAR'DA CUMA NAMAZI SEMT PAZARLARI İLE HALI SAHALARDA KILINDI
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AVCILAR'DA CUMA NAMAZI SEMT PAZARLARI İLE HALI SAHALARDA KILINDI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Avcılar'daki camilerin yanı sıra kapalı semt pazarları ve bazı halı sahalarda kılındı.

AVCILAR'DA CUMA NAMAZI SEMT PAZARLARI İLE HALI SAHALARDA KILINDI
29.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:00

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler  kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Avcılar'daki camilerin yanı sıra kapalı semt pazarları ve bazı halı sahalarda kılındı.

İki ayı aşkın süre sonra yeniden cuma namazının kılınabileceği ibadet yerleri tek tek belirlenirken, hava durumu göz önüne alınarak, yeniden düzenlemeye gidildi. Avcılar'da açıklanan listede 27 ayrı noktada cuma namazı kılınacağı belirtilirken, bugün için yağış beklendiği göz önüne alınarak İlçe Müftülüğü'nde Müftü Bekir Derin'in yönetiminde gece geç saatlere kadar çalışma yapılarak, tüm camilerde namazın kılınması, 27 ayrı nokta yerine 6 ayrı yerde cuma namazının kılınabileceği açıklandı. Camilerde 'Sosyal mesafe' kuralına uyulması hedeflenirken, bu ibadet yerlerinin dışında Cihangir Mahallesi'ndeki Maraton ile Olimpik, Kemalpaşa Spor Kulübü Halı Sahası, Firuzköy, Gümüşpala ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarlarında cuma namazları kılındı

ABDESTLİ, SECCADELİ GELDİLER

Uzun süre sonra ilk kez 'sosyal mesafe' kuralına uygun olarak kılınan cuma namazı için belirlenen kurallara uyulması için sürekli uyarılar yapıldı. Daha önceden yapılan uyarılara uygun olarak cemaatin maskeli, evlerinde abdestli ve yanlarına seccadelerini alarak camiye gelmeleri sağlandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri de namaz kılmaya gelenlerin kurallara uygun hareket etmelerini sağladı.Görevliler, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü ve 18 yaşından küçüklerin cemaat ile namaz kılmalarına izin vermedi.Bu arada bir hayırsever Cihangir Mahallesi'ndeki halı sahada namaz kılmaya gelenlere çıkışta çikolata dağıtmak istedi. Bunun sosyal mesafe kuralının ihlaline yol açacağı göz önüne alınarak, bir kişi işaretlenen noktalara çikolata bıraktı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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