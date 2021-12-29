Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı - Haberler
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Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, 4 katlı apartmanın 2'nci katında tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu, aşağı düşen emekli polis yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, 4 katlı apartmanın 2'nci katında tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu, aşağı düşen emekli polis yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki yaşadığı dairede tadilat yaptığı sırada balkon çöktü. Balkonla beraber aşağı düşen Yılmaz yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ev sahibini yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan parçaları aldı. Apartmanla ilgili Avcılar Belediyesi ekiplerinin incelemesi sürüyor.

"SÖKERKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"Yaşanan olayı anlatan Ceyhan Gür, "Daire sahibi balkonda tadilat yapıyordu. O sırada balkon aşağı düştü. Durumu iyiydi. Elinde kanaması vardı. İnşallah iyidir. Balkonda çatlak vardı. 'Söküp temizleyeyim' dedi. Sökerken aşağı düştü" dedi.


Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

Avcılar'da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

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