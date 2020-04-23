Avcılar'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu camlardan şiir okuyarak yaşadı
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Avcılar'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu camlardan şiir okuyarak yaşadı

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar için vatandaşlar sokağı balonlar ve bayraklarla süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşadı.

23.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:27
Avcılar'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu camlardan şiir okuyarak yaşadı

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar için vatandaşlar sokağı balonlar ve bayraklarla süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşadı. Çocuklar da kendileri için evlerine sepetle gönderilen mikrofona şiirler okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ambarlı Mahallesi Beşyüzevler Sokağı'nda oturan bir grup vatandaş, çocuklar için sokağı balonlar ve bayraklarla süsledi. Avcılar Belediyesi desteğiyle de düzenlenen etkinlikte çocuklar kendileri için evlerine sepetle gönderilen mikrofona şiirler okudu. Bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocuklar bayraklarda salladı.

Şiir okuyan çocuklardan Yiğit Soner Çebni ve Elif Yıldırım duygularını ifade ederek, 23 Nisan'ı bu yıl evlerinde kutladıklarını söylediler.

Etkinliği organize eden Serdar Özdere isimli vatandaş ise "Gönüllü arkadaşlarımız ile sokağımızı balonlarla süsledik bayraklarla donattık. Çocuklarımızı böyle mutlu edebilirsek ne mutlu bize dedik. Şiirler okuttuk kendilerine mikrofonu sepetlerle balkonlara göndererek şiirlerini okuttuk. 23 Nisanı hep beraber kutladık burada" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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