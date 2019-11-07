AVCILAR'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ

07.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:06

Haber: Gamze ŞiMŞEK/ İstanbul Dha

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Servis şoförü Hüseyin Y. ifadesinde, "Şirkette şoförlük yapmaktayım. Şirketin anlaşmalı olduğu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda 2019 yılı eğitim ve öğretim yılı başlangıcından itibaren servis şoförlüğünü yapmaktayım. Kullanmakta olduğum 34 LOC 252 plakalı aracımla her zamanki gibi saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine araç girişinden giriş yaptım. Araç içerisinde bulunan öğlenci öğrencileri okulun içerisine bırakacaktım. Servis için ayrılan bölüme geri geri manevra yapmam gerekiyordu. Aracımla rampadan çıktıktan sonra sağa doğru manevra aldım." dedi.

O sırada aracını yavaş sürdüğünü belirten Hüseyin Y. "Birinci viteste rolentide giderken bir anda aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap Gümüşalan'ın 'çocuk çocuk' diye bağırdığını duydum. O esnada da aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim. Hemen frene bastım ve aracımı durdurup istop ettim. Çevrede bulunan veliler aracın bulunduğu yere koştular. Ben sonrasında şoka girdim. Orada bulunan birisi beni bir dükkanın içerisine oturttu. Olaydan sonra gelen polis ekipleri beni polis merkezine getirdiler. Ben her günkü gibi aracımla manevra yaparak geri geri alanıma girmek istedim. Bana ne okul yöneticisi ne de şirket yetkililerim okulda durmamız ve girmemiz gereken alanı krokili bir şekilde göstermedi. Okul yöneticisi aracımla girdikten sonra geri geri tekrar okuldan çıkacağımı belirtmedi. Okul ile servis şirketi arasında yapılan sözleşmenin içeriğini bilmiyordum. Serap 'çocuk çocuk' diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim. Olaydan dolayı üzgünüm. Yaşanmasını istemezdim. Diyeceklerim bundan ibarettir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ

/////////////-Olay yerinden görüntüler-Cep telefonu görüntüsü-Kazanın ardından yaşanan panik-Yerdeki yaralı öğrenci

-Avcılar'da servis aracının ezdiği küçük kızın fotoğrafları

Kaynak: DHA