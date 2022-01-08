Son dakika haber! Avcılar'da çek çek arabalı hırsızlar kamerada

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, çek çek arabalı 2 hırsız apartmanın çatı katından şarjlı matkap, spiral ve ağaç kesme motoru çaldı. Binadan çıktıkları sırada 2 kadınla karşılaşan şüpheliler, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ocak Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Çek çek arabasıyla sokağa gelen 2 kişi, apartmandan içeri girdi. Çatı katına çıkan şüpheliler, Bayram Akkoç'a ait şarjlı matkap, spiral ve ağaç kesme motorunu çuvalın içine koyup, apartmandan çıktı. Bu sırada apartmana giren Akkoç'un 2 komşusu ile karşılaşan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Hırsızları gören kadınların uyarısı üzerine çatı katını kontrol eden Akkoç ve ailesi, hırsızlık yaşandığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını alarak polis merkezine giden malzemelerin sahipleri, hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"KOMŞULARIMIZ KORKMUŞ"Yaşanan hırsızlığı anlatan Bayram Akkoç, "Güpegündüz apartmanımızın çatı katına çıkmışlar. Çatı katını soyup, gidiyorlar. 5 bin liralık malzememizi aldılar. 2 tane spiralimi, 3 tane matkabım bir de ağaç motorunu almışlar. Bunun yanında da birçok şey gitmiş. Komşularımız korkmuş. Kamerada da gözüküyor zaten. Boş insan değiller. Bıçak, silah vardır diye korkmuşlar. Hırsızlarla konuşamamışlar. Girerken de çıkarken de görmüşler ama konuşamamışlar" dedi.