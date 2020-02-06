Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı
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Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı

Avcılar'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü.

06.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:06
Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı

'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü. Yolun çatlayan ve kayan kısmının olduğu tek şerit trafiğe kapatıldı.


E-5 yanyol mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Ekipler oluşan çatlaklar nedeniyle yanyolun tek şeridini kapattı. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. Belediye ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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