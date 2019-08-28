Avcılar'da çatlaklar oluşan bina kat sorunu yüzünden boşaltılamıyor

28.08.2019 13:41

Avcılar'da 5 katlı binanın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar oluştu. Burada oturmaya devam eden bina sakinleri binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Binada inceleme yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "İlk incelememizde bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan anlıyorum. Burada planın bir an önce değişmesi ve en azından mevcut yapıların daire sahiplerinin en azından birer daireye sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız var bu dönüşüm için" dedi."Avcılar Cihangir Mahallesi İleri sokakta bulunan bir siteye ait 5 katlı binanın kolonları patladı. Oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ederken, 4 kata kadar imar izni verilen bölgede vatandaşlar binada oturmaya devam ediyor.

"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYORSA TAHLİYE EDECEĞİZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli buraya gelerek, binada incelemelerde bulundu. Hançerli, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış 32 yıllık bir bina. Aslında normal betonarme iyi koşullarda yapılmış olsaydı 32 yıllık bir bina çok eski değil. Fakat riskli diye tabir ediyoruz bu tür binaları. Vatandaş kendisi karot almak suretiyle bir inceleme yaptırmış, bir rapor almış. Bu rapor henüz bizim elimize ulaşmadı, bize verilmedi. Bugün buraya gelmiş olmamıza rağmen de alamadık bu raporu. Bu raporu inceleyeceğiz ve binanın akıbeti ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Teknik ekiplerimiz değerlendirecek, tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edeceğiz. Dönüşüm için gerekli işlemleri yapmak isteyecektir vatandaş. Çünkü burada vatandaşlar oturuyor ve konut olarak kullanıyorlar. Bu konutu hemen yeniden yapıp tekrar oturmak isteyeceklerdir. Bunun için de koşullara uyuyor mu? Uymuyor mu? diye bakmak isteyeceklerdir. İlk incelememizde bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan anlıyorum. Burada planın bir an önce değişmesi ve en azından mevcut yapıların daire sahiplerinin en azından birer daireye sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız var bu dönüşüm için" dedi.

BİNA SAKİNİ: ÇOCUKLARIMI EVDE BIRAKIP MARKETE DAHİ GİDEMİYORUM

Bina sakinlerinden Sakine Kekeç, "Biz ölçümleri yaptırdık, canlı canlı mezardasınız demişler. Ama diğer bloklarla anlaşmaya çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde yanaşmadığı için biz beklemedeyiz. Burada 11 blok var ama sadece bizim blok bu raporu aldı. Akşam toplantı olduğu halde bir çok insan gelip konuşmak bile istemedi. Ben çocuklarımı bırakıp markete bile gidemiyorum. Gece uyuyamıyorum, nereye gidersem çocuklarımı peşimden sürüklemek zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çatlak oluşan binadan görüntü

-Ev içinde çatlayan kolonlar

-Karot numunesi alınan kolon

-Vatandaş ile röportaj

-Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler





Kaynak: DHA

- İstanbul