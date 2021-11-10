AVCILAR'DA ÇATI YANGINI

AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Hikmet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatının bir bölümü alevler içerisinde kaldı. Sevk edilen itfaiye ekipleri merdivenli araçla alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çabası ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.