AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN İKİ GÜVERCİNE 'ASANSÖR KÜREKLİ' KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da cam balkonda mahsur kalan iki güvercini kurtarmak için itfaiye erleri seferber oldu. Merdivenli araç ile ulaşılamayan bir noktadaki balkonlara halatla sarkıtılan kürek ve ucunda file bulunan hayvan kurtarma aparatı ile ulaşılarak, yaklaşık 20 dakikalık çaba sonucu güvercinler kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir sitedeki 4 katlı binanın üst kattaki cam balkonunda mahsur kalan iki güvercin gören mahalle sakini Seray Yılmaztürk, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi sahibi bilinmediği için ulaşılamayan boş evin balkonuna, bina arka tarafta olduğu için merdivenli araç ile ulaşılamadı. Binanın çatısına çıkan itfaiye erleri ucunda file bulunan hayvan yakalama aparatını saçak nedeniyle içerisini tam olarak göremedikleri balkona indirdi. Birkaç denemeye rağmen mahsur iki güvercini kurtarmak mümkün olmadı. Bunun üzerine sopalı kürek getirilerek bir halata bağlanarak oldukça dar balkona indirildi. İtfaiye erlerinden biri de elindeki hayvan yakalama aparatı ile iki güvercini 'Asansör' gibi kullanacakları küreğe yönlendirmeye çalıştı. Binanın arka bahçesinde heyecanla kuş kurtarma operasyonunu izleyen Seray Yılmaztürk ve çevredekilerin yönlendirmesi ile güvercinler tek tek küreğe yönlendirildi. Üzerinde güvercin bulunan kürek, cam balkonun üzerine kadar çekildi. Seray Yılmaztürk ve çevredekiler güvercinleri kurtaran itfaiye erlerini alkışlayarak teşekkür etti.