AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
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AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da düştüğü cam balkondan bir türlü çıkamayan güvercin, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da düştüğü cam balkondan bir türlü çıkamayan güvercin, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi, Adalet Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katındaki cam balkona bir kuşun düştüğü ve tüm çırpınmalarına rağmen bir türlü kurtulamadığı fark edildi. Yolun karşı tarafında oturan bir aile kuşu kurtarmak için harekete geçti, komşu binaya gitmelerine rağmen kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri balkona ulaştı. İtfaiye eri oldukça dar olan cam balkonda sıkışan güvercini kurtarmak için balta kullandı. Baltanın ucunu balkona uzatan ve güvercinin üzerine çıkmasını sağlayan itfaiye eri kısa sürede güvercini bu yolla yukarı çekerek kurtardı. İtfaiye erleri, çırpınmaktan yorgun düşen güvercini gören aileye teslim etti. Aile fertleri bitkin olduğu görülen kuşu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek muayene ettireceklerini, tedavisini sağladıktan sonra doğaya bırakacaklarını söyledi.

AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA
AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNE BALTALI KURTARMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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