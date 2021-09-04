Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
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Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da boş bulunan bir evin cam balkonuna düşüp iki gün mahsur kaldığı belirtilen güvercin, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da boş bulunan bir evin cam balkonuna düşüp iki gün mahsur kaldığı belirtilen güvercin, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında bir güvercinin çırpınarak çıkmaya çalıştığını ancak mahsur kaldığını görenler itfaiyeyi aradı. İki gün sonra itfaiyeye haber verilmesi üzerine merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, sepetli merdiven aracı ile balkona ulaşarak, ellerindeki aparatla kuşu mahsur kaldığı yerden kurtararak indirdi. Çevrede oturanlar ve yoldan geçenlerin ilgisini çeken kurtarma operasyonunda güvercinin hiçbir yarası olmadığı belirlendi. Yoldan geçen yaşlı bir kadın güvercin ile yakından ilgilenerek videosunu çekti, sağlık durumunu sordu. Güvercin daha sonra bırakılınca kısa sürede uçarak gözden kayboldu.

 


Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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