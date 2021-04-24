Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
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Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Avcılar, Ambarlı Mahallesi Ayazma Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki boş dairenin cam balkonuna güvercin düştü. Güvercin, tüm çırpınmalarına rağmen kurtulamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede itfaiye ekibi gönderildi. Sepetli merdiven aracına çıkan itfaiye eri, iki günden bu yana mahsur kalan güvercini alarak kurtardı. 

 


Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar'da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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