AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da cam atıkları değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla yerleştirilen cam atık kutuları, anlaşmalı firmayla yaşanan sorun nedeniyle 2 aydır boşaltılmadı. Tamamen dolan cam atık kutusunun çevresine bırakılan camların tehlike oluşturduğu yönünde çevredekilerin şikayetleri üzerine belediye kutuları boşaltmaya başladı.

Avcılar Belediyesi, Başakşehir'de bulunan bir geri dönüşüm firması ile geçen yıllarda anlaşma yaparak, ilçenin çeşitli noktalarına atık cam ve şişelerin biriktirilebileceği kutular yerleştirdi. Firma ile belediyenin anlaşması yılbaşında sonlandı. Belediye ile firma yeni yıl için anlaşamadı. Anlaşma yapılamadığı için cam atık kutularında biriken atıklar yılbaşından bu yana toplanmadı. Tamamen dolan atık kutularının üzeri ve çevresi de cam parçaları ve şişelerle doldu. Öte yandan bazı cam kutularının yanına poşetlerin ve çöplerin de atıldığı görüldü.

TEHLİKE YARATIYOR

Avcılar'daki Halide Edip Adıvar Parkı'nda bulunan cam şişe kutusunun çevresinde cam bloklar olduğunu belirten Necip Yılmaz, Kumbaraların boşaltılması veya kullanılmıyorsa alınması gerek. Sözleşme uzatılmamışsa bu kumbaraların kaldırılması gerek. Burası park. Çoluk çocuk burada oynuyor. Büyük insan için de tehlikeli dedi.

Geri dönüşüm firması yetkilileri, Cam kumbaraların boşaltılması veya alınması konusunda Avcılar Belediyesi'ni arayın. Yılbaşından bu yana kumbaralardaki atık camları almıyoruz diye bilgi verdi.

Şikayetler üzerine DHA muhabirinin görüşlerine başvurduğu belediye yetkilileri, geri dönüşüm firmasının cam toplama işi için önerdiği yeni rakamın çok yüksek olduğunu, bu nedenle kumbaraların boşaltılmadığını, sorunun çözümü için çalışma başlatıldığını söyledi. Belediye görevlileri kentin merkezi konumundaki yerlerde bulunan atık cam kutularını boşaltmaya başladı.