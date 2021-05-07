AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da park halindeki bir kamyoneti çaldıktan sonra battaniye ile örterek saklayan ardından da satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

AVCILAR'da park halindeki bir kamyoneti çaldıktan sonra battaniye ile örterek saklayan ardından da satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki hırsızlık 4 Mayıs Salı günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. A.A.?nın evinin önünde park ettiği kamyonet iki kişi tarafından çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek kamyoneti çalan kişilerin M.B. (20) ve T.K. (25) olduğunu belirledi. Asayiş Büro ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin çaldıkları kamyoneti Esenyurt'ta gizlediklerini ve müşteri aradıklarını tespit etti. Ekipler tarafından perşembe akşamı takip edilen iki şüphelinin müşteri olarak H.A. ile görüştüğünü ve onu battaniye ile örtülerek gizlenmeye çalışılan aracın yanına götürerek gösterdikleri sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli bu sabah 'Oto Hırsızlığı' suçundan Küçükçekmece Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇALDIKLARI KAMYONETİ BATTANİYE İLE ÖRTEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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