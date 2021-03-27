Avcılar'da çaldığı koliyle böyle kaçtı

AVCILAR'da park halindeki bir araçta içerisinde eski saat, gözlük, biblo, kolye, yüzük ve çakmaklar bulunan koliyi çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek yakalandı.

AVCILAR'da park halindeki bir araçta içerisinde eski saat, gözlük, biblo, kolye, yüzük ve çakmaklar bulunan koliyi çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek yakalandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde 17 Mart tarihinde park halinde bulunan araç içerisinden koli çalınması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otomobilden hırsızlık olayı ile ilgili bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtları incelenirken şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi. Hırsızlıktan hemen sonra elinde koli ile sokaktan kaçarak uzaklaşan E.B., Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde önceki akşam yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktan alınan arama izni ardından çalınan eşyalardan üç boyutlu gözlük kumandası, otomobil direksiyon kumandası ve 18 güneş gözlüğü bulundu. Diğer çalınan saat, biblo, kolye, yüzük ve pahalı çakmakların ise bazı kişilere satıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş