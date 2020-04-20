AVCILAR'DA BU SOKAKTA 23 NİSAN'A KADAR HER AKŞAM BAYRAM COŞKUSU VAR
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23 Nisan, Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA BU SOKAKTA 23 NİSAN'A KADAR HER AKŞAM BAYRAM COŞKUSU VAR

TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Avcılar'da bir sokağın sakinleri hemen her akşam bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşamaya başladı.

20.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:02
AVCILAR'DA BU SOKAKTA 23 NİSAN'A KADAR HER AKŞAM BAYRAM COŞKUSU VAR

TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Avcılar'da bir sokağın sakinleri hemen her akşam bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşamaya başladı.

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokağı'nda oturanlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle tören alanlarında kutlamalar yapılamayacağını göz önüne alarak 23 Nisan'a kadar her akşam evlerinin balkonundan veya kapılarının önünden bayram coşkusunu yaşamaya karar verdi. Mahalle gençleri, geçen bayramlarda olduğu gibi iki bina arasına büyük bir Türk Bayrağı ve Atatürk portresi astı. Bir evin balkonunda kurulan ses sistemi ile 20.45-21.15 saatleri arasında marşlar ve neşeli parçaları bir ağızdan coşku içerisinde söylemeye başladılar. Mahalle gençlerinden Hazal Aslan, 23 Nisan'ı erken kutlamaya başladıklarını belirterek, 'Bayrağımızı her bayramda olduğu gibi iki bina arasına çektik. Her akşam balkonlardan veya evlerimizin önünden marşları bir ağızdan okuyoruz, ardından hareketli şarkılar çalınıyor. Mahalle gençleri olarak kutlamalara ön ayak oluyoruz dedi.

Mahalle sakinlerinden Serdar Özveren ise, 'Biz çocuklarımızı 23 Nisan kutlamalarına götüremiyorsak, kutlamaları sokağımıza getirdikö diye konuştu. Evindeki ses sistemini her akşam balkona taşıyarak sokak sakinlerini coşturan amatör tiyatro oyuncusu Mustafa Kılıç, şöyle dedi Koronavirüs karantina günlerinde herkese moral vermek istedik. Ses sistemini açarak insanları coşturuyorum. Müziğimize eşlik ediyorlar. Sahneye çıkamazsak da alkışı mahallemizden almak ayrı bir onur. 23 Nisan için ayrı program yapacağız. Çocuklar evlerinin önünde şiirlerini okuyabilecek. Şu anda amacımız insanlara keyifli zaman geçirtmek. Yaşlılarımızı, gençlerimizi az da olsa balkona çıkartmak, zıplatmak hoşuma gidiyor. Sağlık Bakanımızın çağrısı üzerine sağlıkçıları alkışlamakla başladı, bir süre ara verdik. 23 Nisan nedeniyle çocukları eğlendirmek amacıyla böyle bir şey organize ettik. ?

AVCILAR'DA BU SOKAKTA 23 NİSAN'A KADAR HER AKŞAM BAYRAM COŞKUSU VAR

Kaynak: DHA

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