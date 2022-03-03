Son dakika haber: AVCILAR'DA BOYNUNA KANCA SAPLANAN KÖPEĞE KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da oturan emekli hemşire Emine Dilaver, evinde beslediği köpeği 'Nergis'in boynuna saplanan kanca nedeniyle, onu en yakınındaki polis merkezine götürerek yardım istedi. Acı çeken köpek, karakola çağrılan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yıllarca Almanya'da hemşirelik yaptıktan sonra Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde çok sevdiği hayvanlarla yaşamını sürdüren Emine Dilaver, baktığı 'Nergis' isimli köpeğin boynunda kullandığı zincirdeki kancanın saplanması nedeniyle, en yakınındaki polis karakolundan yardım istedi. Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi'nde görevli polisler, itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri, Nergis'in boynundaki dolanan zinciri çıkarmak için çalışma yaptı. İtfaiye erleri, 'Nergis'i sakinleştirdikten sonra boynundaki zinciri dikkatli bir şekilde kesti.

Acı çeken köpeğinin kurtarılmasına sevinen Emine Dilaver, polislere ve itfaiye erlerine teşekkür etti. Dilaver, "İtfaiye hemen geldi. Karakolda yangın mı var diye sordular. Durumu anlayınca hemen Nergis'i kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.