AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması kararlaştırılarak boşaltılan binanın 5'inci katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması kararlaştırılarak boşaltılan binanın 5'inci katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkez Mahallesi Nehir Sokak'ta saat 21.30 sıralarında kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerin girdiği boş binanın 5'inci katında yakılan ateş giderek büyüdü. Yerdeki karo döşemenin yanı sıra eski eşyaların bir anda alev alması üzerine çevrede oturanlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. İlçede son dönemde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan ancak yıktırılamayan binalarda sık yangınlar çıktığı ifade edildi.

AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI

AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI

AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, geri dönüşüm, İtfaiye, Güncel, Haberler

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