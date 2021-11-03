Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma - Haberler
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Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya madde bağımlıları veya evsizlerin girmemesi için sökülen kapılarla önlem alındı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya madde bağımlıları veya evsizlerin girmemesi için sökülen kapılarla önlem alındı. Bir binanın önündeki en az 60 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacına da yıkım çalışması sırasında zarar verilmemesi için çevresine ahşap kapılı koruma yapıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına karar verilen bir bina boşaltıldı. Boşaltılan binada işe yarayabilecek parçalar tek tek sökülürken, buraya evsizlerin veya madde bağımlılarının girmesini önlemek amacıyla daha önce başka binalarda da denenen 'kapılı önlem' alındı. Binadaki evlerden sökülen ahşap kapılan yapının zemindeki iki sokağa bakan cephelerinde yan yana dizilerek önlem alınmaya çalışıldı. Çevredekiler bu önlemin yetersiz olduğunu, kapılı bariyerin rahatlıkla aşılabileceğini söyledi.

AĞACA DA KAPILI BARİYER

Yine Denizköşkler Mahallesi'ndeki Sırma Sokak'ta bulunan bir bina da boşaltıldı. Boşaltılan bina veya çevresinde hiçbir hareketlilik görülmezken, hemen önünde bulunan kaldırımdaki çevredekilerin ifadesine göre en az 60 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacının yıkımdan zarar görmemesi için yıkım firması tarafından 'önlem alınmaya' çalışıldı. Firma görevlileri iş makineleri veya yıkılacak 5 katlı binanın enkazından çınar ağacının zarar görmemesi için çevresine yine 'Kapılı bariyer' oluşturuldu. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken ağaçtaki ahşap kapılı bariyerin de yetersiz olduğu savunuldu. 27 yıldan bu yana oturan Batuhan Uludoğan, "Uzun süreden bu yana olduğu gibi boş duran binanın önündeki ağacı korusun diye bunu yapmışlar. Biraz ilginç bir çözüm. Ancak, ağacı koruyacak gibi de görünmüyorö dedi. Yasemin Meriç ise, "Ağacı korumak istemişler ancak yeterli değilö diye konuştu.


Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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