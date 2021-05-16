Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
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Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Avcılar'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

BEŞİKTAŞ'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Avcılar'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Ehliyetsiz aracının başına geçen bir kişi ile yanındaki arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yüzlerce kişi Mustafa Kemal Paşa ile Merkez Mahallesi'ndeki havuzların etrafında toplandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sık sık devriye gezerek ve bazı yolları keserek araç konvoylarını durdurmaya çalıştı. Maçın bitiminde dışarı çıkarak kornaya basan bir otomobilde bulunanlar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durduruldu. Sürücünün üzerinde ehliyet bulunmazken, yanındaki bir kişi ile birlikte Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 460 TL idari para cezası kesilmek üzere tutanak tutuldu. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Beşiktaşlılar Derneği önünde toplanan daha sonra Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek zafer şarkıları söyleyen ve meşaleler yakan grubu polis yakından izlerken taşkınlık yapmalarına izin vermedi. Grupta bulunanlar bir süre sonra dağıldı.


Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Avcılar'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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