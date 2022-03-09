AVCILAR'DA BİSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nde iki evden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan S.G. Başakşehir'de yakalandı. Elektrikli bisiklet ve 2 elektrikli scooter ile yakalanan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 24 Şubat tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 2 farklı ikamet adresinden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelerken iki hırsızlığın da yabancı plakalı araçla gelen S.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Takip edilen şüpheli geçen pazartesi günü oturduğu Başakşehir İlçesi Bahçetepe Mahallesi'nde yakalandı. Bu ardeste ve araç içerisinde çalınan elektrikli bisiklet, iki elektrikli scuter 3 litre motor yağı bulundu.

Şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu ve 'Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli dün sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklandı.