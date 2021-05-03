Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını 7 yerinden bıçaklan sanığa 3 yıl 9 ay hapis
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Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını 7 yerinden bıçaklan sanığa 3 yıl 9 ay hapis

Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını 7 yerinden bıçaklan sanığa 3 yıl 9 ay hapis
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2019 yılında birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Necla Kenar'ı 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuksuz sanık Ümit Masat "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2019 yılında birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Necla Kenar'ı 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuksuz sanık Ümit Masat "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan yargılama sürecinde şikayetinden vazgeçen Necla Kenar'ın sanıkla evlendiği ortaya çıktı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı UYAP'tan yapılan inceleme ile sanık ve müştekinin 25 Mart 2021 tarihinde evlendiklerini belirtti. Necla Kenar yargılama devam ederken şikayetinden vazgeçmişti. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti

ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan davanın açılmış olduğunu ancak sanık Masat'ın 'Kasten yaralama' suçunu işlediğini de belirtti. Heyet, sanığı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir üye hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, sanığın mağdura yönelik eylemine karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza verilmesi gerektiğini, çoğunluğun görüşüne iştirak etmediğini kararda belirtti. Öte yandan "Tehdit suçundan beraatine de karar verilen sanık hakkında, "Hakaret" suçundan açılan davanın ise düşmesine karar verildi. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. 

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olan Küçükçekmece'de 24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. Ümit Masat, birçok kez öldürmekle tehdit ettığı Necla Kenar'ı hakaret ederek evinin önünde birçok yerinden bıçakla yaralamıştı. Ümit Masat hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından dava açılmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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