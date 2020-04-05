Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı - Haber
Avcılar, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı

5 karayolu Avcılar Mevki yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir alışveriş merkezinin önündeki merdivenin ayağına saplandı.

05.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:41
Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı

E-5 karayolu Avcılar Mevki yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir alışveriş merkezinin önündeki merdivenin ayağına saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 2'si ağır 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçta bulunanların alkollü oldukları öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ürdün vatandaşı S.S. idaresindeki 34 JD 1460 plakalı otomobil, yan yolda ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak, bir alışveriş merkezinin girişindeki merdivenin ayağına saplandı. Merdivenin alt kısmına giren otomobildeki sürücü S.S. ile birlikte Ürdün vatandaşı A.E. ve K.A.S.A isimli yolcular araçta sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde araçta sıkışan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların kaldırılmasının ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Ayrıca sürücü S.S. ve araçta bulunan yolcuların alkollü oldukları tespit edildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haber
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haber
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Dilan Çıtak Haluk Levent
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 22:04:09. #1.15#
title