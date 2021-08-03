Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ambarlı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da bir araçtan ateş açılması sonucu M.A.Ş'nin (26) hayatını kaybetmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek aracı belirleyen ekipler, şüpheliler B.B. (23) ve K.B.'yi (27) gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ele geçirilirken, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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