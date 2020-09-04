Avcılar'da bir kişi, yıkılması kararlaştırılan binadaki iş yerine kendisini kilitledi Avcılarda, pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra, yıkılması kararlaştırılan binadaki iş yerine kendisini kilitleyen kişi, gözaltına alındı.

Avcılarda, pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra, yıkılması kararlaştırılan binadaki iş yerine kendisini kilitleyen kişi, gözaltına alındı. Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta, ev ve tekstil ürünleri sattığı dükkanının bulunduğu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması kararına tepki gösteren Recep Bilgiç, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Bilgiç daha sonra kendisini iş yerine kilitledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek iş yerinden çıkarılan Bilgiç, gözaltına alındı. Kaynak: AA