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Avcılar'da bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da bir kişi silahla yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinden gelen gürültüden rahatsız olan Kadir Ç, bu atölyede çalışan Halil K. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Kadir Ç, Halil K'yi silahla bacağından vurdu.

Yaralanan Halil K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Yeşilkent Mahallesi, İstanbul, Avcılar, Güncel, Haber

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