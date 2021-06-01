Avcılar'da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı
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Avcılar'da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı

Avcılar'da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da televizyon tamircisinde husumetli olduğu şahsı gören bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak elindeki televizyonu hasmının kafasına fırlattı.

Avcılar'da televizyon tamircisinde husumetli olduğu şahsı gören bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak elindeki televizyonu hasmının kafasına fırlattı. 4 kişi yaralandığı kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, televizyonunu tamire getiren bir kişi, içeriye girer girmez bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen şahsı karşısında gördü. İşyerine giren şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak tamire getirdiği televizyonu husumetli olduğu şahsın kafasına fırlattı. Televizyon yere düşerken taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında televizyonu tamire getiren adamın yakınları da ellerinde bıçak ve satırlarla dükkana geldi. Kavga bir süre daha devam ettikten sonra taraflar arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tamirciden sonra kavga sokakta devam etti

Televizyon tamircisinden çıktıktan sonra arka sokakta tekrar kavgaya tutuşan hasımları polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavga sırasında R.Y. ve B.Ç. sol bacaklarından N.Ç. ve N.Ç. sol ve sağ bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Televizyonu hasmının kafasına geçirdiği anlar kamerada

Tamirci içinde yaşanan kavga anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde adamın elinde televizyonla dükkana girişi ve tamircide müşteri olarak bulunan hasmın kafasına televizyonla vurması ve yumruklaşmalar görünüyor. Televizyonla dükkana giren adamında yakınlarının da ellerinde satır ve bıçaklar dükkana gelmesi ve kavgaya dahil olduğu da görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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