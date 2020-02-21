Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı
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Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı

Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet önce bir binanın bahçe parmaklıklarına ardından başka bir evin garaj kapısına çarptı.

21.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:50
Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı

'da kontrolden çıkan kamyonet önce bir binanın bahçe parmaklıklarına ardından başka bir evin garaj kapısına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bahadır Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa Y'nin kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçe parmaklıklarına çarptı. Kamyonet daha sonra yanındaki binanın garaj kapısına çarparak durabildi.

verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Herhangi can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonette ve garaj kapısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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