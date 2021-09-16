Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı - Haberler
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Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

AVCILAR'da bir gözü görmeyen kedi kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4'üncü katında mahsur kaldı.

AVCILAR'da bir gözü görmeyen kedi kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4'üncü katında mahsur kaldı. Kediyi kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta oturan kadının sahiplendiği bir gözü görmeyen kedi 2 gün önce kayboldu. Kaybolan kedinin aynı sokakta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve büyük bölümü harabe halde olan binanın 4'üncü katında olduğu anlaşıldı. Hem binanın yıkılma riski, hem de kedinin görme sorunu nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler merdivenli itfaiye aracıyla kedinin bulunduğu yere ulaştı. Korkarak uzaklaşan kediye, uzun süredir aç olduğu düşünülerek mama verildi. İtfaiye eri, yaklaşan kediyi bulunduğu yerden indirerek alkışlarla sahibine teslim etti. Sahibi kediyi teslim eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Avcılar'da bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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