Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde 3 adet top mermisi bulundu

Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde 3 adet top mermisi bulundu

Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde çalışma yapan işçiler 1930'lu yıllara ait olduğu düşünülen 3 adet top mermisi buldu.

28.08.2019 13:53
Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde 3 adet top mermisi bulundu

Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde çalışma yapan işçiler 1930'lu yıllara ait olduğu düşünülen 3 adet top mermisi buldu.


Avcılar Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde çalışma yapan işçiler, 1930'lu yıllara ait olduğu düşünülen 3 adet top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından top mermilerini alarak merkeze götürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.