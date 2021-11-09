Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri
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