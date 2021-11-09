Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.