Son dakika haberleri! Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.