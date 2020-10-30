Avcılar'da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu
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Avcılar'da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu

30.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:48
Avcılar'da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu

Avcılar'da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu -Bina tedbir amaçlı boşaltılıyor Avcılar'da İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi.

Avcılar'da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu

-Bina tedbir amaçlı boşaltılıyor

İSTANBUL - Avcılar'da İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıyor.

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı yavuz sokak deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Tedbir amaçlı bina ekipler tarafından boşaltıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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