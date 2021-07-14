Avcılar'da binanın çatısı alevlere teslim oldu: 5 kişi dumandan etkilendi
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Avcılar'da binanın çatısı alevlere teslim oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

Avcılar'da binanın çatısı alevlere teslim oldu: 5 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi 857 Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler tüm çatıyı sardı. Binada oturan vatandaşlar içeride mahsur kalırken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarırken, dumandan 5 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında büyüyen yangın yan çatıya sirayet etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan dumandan etkilenen 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan vatandaş Yunus Gürgen, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama birden alevlenme oldu. Zaten direk itfaiyeyi aradım. Geldiler çoluk çocuk vardı çatıda, onları indirdik. Yandan öbür binaya da geçti, çok şükür söndürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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