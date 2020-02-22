Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü
Haberler » 3. Sayfa » Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü - Haberler

Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

22.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:47
Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Korkutan yangında can kaybı olmazken, bazı vatandaşlar yaşadıkları panikten ağladı.


Yangın, G-125 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz araştırılan yangının çıktığı evdeki vatandaşlar dumanları görünce hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında üst katlarda bulunan ve bir genç kızın korkudan ağladığı görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yangınla ilgili incelemelere devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler