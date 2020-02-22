Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

22.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:47

Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Korkutan yangında can kaybı olmazken, bazı vatandaşlar yaşadıkları panikten ağladı.



Yangın, Yeşilkent Mahallesi G-125 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz araştırılan yangının çıktığı evdeki vatandaşlar dumanları görünce hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında üst katlarda bulunan ve bir genç kızın korkudan ağladığı görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yangınla ilgili incelemelere devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA