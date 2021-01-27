AVCILAR'DA BİLGİSAYAR KASASI ÇALAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ BÖYLE YAKALANDI

-AVCILAR'da işyerinin camını kırıp içeriye giren şüphelisi çaldığı bilgisayar kasasıyla birlikte suçüstü yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan çantacıda meydana geldi. İ.A.B., (27) isimli bir kişi çantacının camını kırarak içeri girdi. Dükkanda bulunan bilgisayarın kasasını alan İ.A.B., olay yerinden kucağında kasa ile kaçmaya çalışırken, o sırada devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli İ.A.B.'nin 18 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bilgisayar kasasını çaldığı ve polis tarafından yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü

-Hırsızlık anı görüntüleri-hırsızın yakalanma ani görüntüsü

-güvenlik kamerası görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı