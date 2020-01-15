Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
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Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Avcılar'da tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

15.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:52
Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

'da tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşler, Celal Gürkan Ö. ile 300 lira alacak nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Gürkan Ö, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Celal Gürkan Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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