Avcılar'da bıçaklı kavga

15.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:10

Avcılar'da tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşler, Celal Gürkan Ö. ile 300 lira alacak nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Gürkan Ö, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kardeşlerden Hüseyin Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Celal Gürkan Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA