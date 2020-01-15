Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

15.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:01
Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 3 kişi arasında bıçaklı çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede alacak verecek meselesinden 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Bıçaklananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine şerit çeken polis, kavganın yaşandığı noktayı incelemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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