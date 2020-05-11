AVCILAR'DA BERBERDEN KOLTUKLARIN ARASINA SAYDAM PERDE
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AVCILAR'DA BERBERDEN KOLTUKLARIN ARASINA SAYDAM PERDE

AVCILAR'DA BERBERDEN KOLTUKLARIN ARASINA SAYDAM PERDE
11.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:45

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Avcılar'da bir berber  koltukların arasında saydam perde sistemi oluşturdu.

Merkez Mahallesi'de berber Ahmet Canarslan, günlerden bu yana bekledikleri kararın uygulamaya geçmesi ile birlikte yeniden kepenkleri açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Salgının  bir an önce yok  olmasını dilediklerini, yeni süreçte kendisini iyi hissetmeyen veya bu rahatsızlığı geçiren müşterilerinden kendilerine gelmemesini istediğini belirten Ahmet Canarslan, şöyle dedi: "Bu süreçte müşterilerimizin veya bir arkadaşımızın ağzından çıkabilecek bir damlacığın bile etkili olduğunu biliyoruz. 6 koltuktan 3'ünü kullanacağız. Müşterilerin arasına PVC'den yapılan saydam perde sistemi oluşturduk. Tıraş malzemelerini dezenfekte edip öyle kullanacağız."

Müşteriler iş yerinin önündeki alanda sıranın kendilerini gelmesini beklerken, yaklaşık 2 ay sonra berber koltuğuna oturacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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