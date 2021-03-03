Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi
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Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

03.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:19
Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Belediyesiyle süren toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Belediyesiyle süren toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayında imzalanması gereken toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmadığını anlattı.

Avcılar Belediyesinin müdürler ve başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı dayatmasını kabul etmediklerini belirten Sönmez, Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin "Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam." diyerek 1 yıldır işçileri oyaladığını öne sürdü.

Sönmez, gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesinin ödenmediğini ifade ederek, "Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız." dedi.

Emekçilerin, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için düşük artışları kabul etmediğini anlatan Sönmez, şunları söyledi:

"Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi'nde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldırım

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