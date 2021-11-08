AVCILAR'DA BEKÇİLİĞİNİ YAPTIĞI İNŞAATIN BODRUMUNDA ÖLÜ BULUNDU

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, 55 yaşındaki Ergün Celep bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Eren Can Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 5 katlı binada yaşandı. Bina sahibi Ferhat Demir, inşaat halindeki apartmanı kontrol için geldi. Katları dolaşan Demir, bu sırada binanın bekçiliğini yapan Ergün Celep'i bodrum kattaki asansör boşluğu kısmında yerde yatar halde buldu. Demir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Poliste Celep'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Savcının incelemesinin ardından Celep'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Celep'in olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM

Celep'in cansız bedenini bulan Ferhat Demir, Bu arkadaş bizim inşaatta bekçi olarak çalışıyordu. Dün akşam 18.00 sıralarında buradaydı. Görüştüm sabah 12.30 gibi inşaata geldim. Denetlemeye başladım. Bodrum kata indim. Burada cansız bedenini gördüm. Şok oldum. Düşüp mü öldü bilmiyorum. Polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. 2 tane de rahatsızlığı vardı dedi.