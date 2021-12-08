AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ - Haberler
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AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir inşaatın bekçi kulübesi, elektrik panosunun alev alması sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

AVCILAR'da bir inşaatın bekçi kulübesi, elektrik panosunun alev alması sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Canını kurtaran bekçi, kimliklerinin yanmasına üzüldüğünü söyledi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mine Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeniden inşaatına başlanan binanın bekçi kulübesinde bulunan elektrik panosu dün saat 16.00 sıralarında alev aldı. Kulübe bir anda alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kulübedeki yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Polis ekibi de olay ile ilgili soruşturma başlatırken, inşaat bekçisi elektrik panosunun alev alması üzerine kendisini dışarı attığını, kimliklerinin yandığı için üzüldüğünü söyledi. Polisler, kimlikler için Avcılar Polis Merkezi'ne başvurulmasını istedi.

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

AVCILAR'DA BEKÇİ KULÜBESİ YANDI, KİMLİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜ

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