Avcılar'da bebek arabasından çanta çaldı

Olay, 15 Eylül Çarşamba öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında yaşandı. İddiaya göre, çocuğu ile pazara gelen bir kişi çantasını bebek arabasının altına koyarak, tezgah üzerindeki kıyafetlere bakmaya başladı. Bu sırada bebek arabalı kadının arkasının dönük olmasını fırsat bilen 2 kadın, harekete geçti. Bebek arabasının altındaki çantayı alan kadınlar olay yerinden uzaklaştı. Döndüğünde çantasının olmadığını gören kadın, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören kadın, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTA 200 METRE İLERDE BULUNDU