Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
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Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada

27.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:56

Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada

Bebeği çöpe atan kadın yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğin çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken bebeğin bırakılma anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşılırken polis olaya ilişkin geniş çaplı incelme başlatmıştı.

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken bebeğin çöpe atıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde elinde bir torba olan kadının yürüdüğü görülüyor.

Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada
Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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