Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
24.06.2020 06:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:19
AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza, sabaha karşı 04.00  sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CPY 917 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere vurdu. Sürücü otomobilde sıkışırken kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık personeli olan Hilmi Özel yaparken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. 

SAĞLIK PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görüp yardıma koşan sağlık personeli Hilmi Özel kazayı; "Biz sağ şeritten ilerliyorduk, D-100 Karayolu üzerinde giden arkadaş birden sağ tarafa doğru kırdı. Biz de hemen durduk. Ben de sağlıkçıyım hemen müdahale ettik. Şanslı ki ambulans hemen arkasındaydı. Hemen müdahalesini yaptık, hastaneye sevkini sağladık" şeklinde anlattı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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