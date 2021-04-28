Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobil yattı: 1 yaralı
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Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobil yattı: 1 yaralı

Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobil yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.

Avcılar'da, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece istikametine giden Mohammed İhsan Al-Sraeh idaresindeki 34 ANA 787 plakalı Hyundai marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıktı ardından bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, ön koltukta oturan bir erkek şahıs yaralandı. Sürücü ile araçta bulunan iki kız ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre aksayan trafik normale döndü.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobil yattı: 1 yaralı
Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobil yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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